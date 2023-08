Termina il match alla Unipol Domus sul risultato di 2-1 ai tempi supplementari. Il Palermo perde ma convince. I rosanero portano a casa un’ottima prestazione con ottime trame offensive e poche sbavature difensive. I gol subiti, però, arrivano proprio da situazioni evitabili, i rosanero comunque ci sono e dimostrano di essere pronti ad una stagione da protagonista.

La cronaca del match:

PRIMO TEMPO

Fischia Marinelli, è iniziata Cagliari-Palermo! Al 4′ subito Brunori controlla, si gira e di destro prova a calciare dopo il passaggio dalla sinistra di Di Mariano. Al 6′ minuto Dossena di testa sfiora il gol su un calcio d’angolo dalla destra. Al 10′ Claudio Gomes diventa il primo ammonito del match. Al minuto 14′ Pavoletti riceve un gran cross dalla destra da parte di Nandez e di testa riesce a colpire ma lontano dallo specchio della porta rosanero. Al 16′ Augello mette dentro un cross teso dalla sinistra e sulla ribattuta Oristanio riesce a calciare violentemente ma senza trovare la porta. Si affacciano in avanti anche i rosanero, al 17′ Insigne prova ad inventare e verticalizza su Brunori che tenta il filtrante per Di Mariano anticipato però dall’ottima uscita di Radunovic. Al minuto 20′ tocco di mano di Mateju dopo lo stacco di testa di Pavoletti: rigore per il Cagliari dopo un consulto al VAR per Marinelli. RIGORE PARATO DA PIGLIACELLI che al 23′ indovina l’angolo e ipnotizza Pavoletti. Nandez dalla destra inventa per Zappa che sul fondo riesce a mettere dentro, colpo di testa di Azzi che non trova la porta al 28′. Al 37′ ottima punizione conquistata da Vasic dai 30 metri: batte Stulac verso la porta, ma Radunovic blocca il pallone. Al minuto 40′ Stulac sfrutta un pallone vagante, calcia di prima ma non trova la porta. Al minuto 45+1‘ Claudio Gomes controlla dalla sinitìstra e cerca l’incrocio dei pali, ottimo intervento di Radunovic che, con la mano di richiamo, smanaccia in calcio d’angolo. Stulac inventa al 45+3‘ per Vasic che si inserisce e di rovesciata sfiora un grandissimo gol. Duplice fischio di Marinelli, finisce qui il primo tempo dopo i 6′ minuti di recupero assegnati.

SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo. Al 48′ Nandez prova un cross dalla destra che trova la testa di Pavoletti che non riesce, però, a colpire la sfera. Al 50′ Brunori controlla al limite e prova a calciare, destro deviato e palla in angolo. Al 55′ cross di Insigne dalla destra, inserimento del solito Vasic che tocca di testa, angola ma non trova la porta. Al 57′ il Palermo insiste in avanti e, alla fine di un’azione rocambolesca, sfiora il gol con Insigne. Al 58′ Ranieri effettua un doppio cambio: dentro Luvumbo per Azzi e Deiola per Nandez. Al 63′ Corini effettua i primi cambi per i rosanero: entra Saric esce Stulac. Ancora cambi per il Palermo al 70′ fuori Insigne per Valente e Mancuso per Di Mariano. Al 73′ ammonito Vasic. Ancora cambi per i rosanero, al 75′ esce Vasic per lasciare spazio a Segre. Al 78′ cross da angolo di Valente, spizzata di Marconi che non trova però i compagni alle sue spalle. Al minuto 83′ Makoumbou è costretto ad uscire per problemi muscolari al suo posto Viola, ma dentro anche Shomurodov per Pavoletti e Di Pardo per Oristanio. Al 85′ cross di Saric e sinistro di prima intenzione di Brunori che finisce sulle mani di Radunovic che controlla. Sono 4′ i minuti assegnati da Marinelli per il recupero. Al 90+4′ cross di Valente da calcio d’angolo e occasionissima per il Palermo con Mancuso che, con un destro a volo sfiora il gol. Finisce anche il secondo tempo dei minuti regolamentari.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Inizia il primo tempo supplementare. Ancora cambi per Corini: Damiani prende il posto di Gomes al 91‘. Al minuto 92‘ Mancuso cerca il gol della serata con un sinistro a volo dopo il servizio di Valente, palla che però termina alto sopra la traversa. Al 98′ Nicolas Viola devia un cross basso di Di Pardo cercando il primo palo, grande risposta di Mirko Pigliacelli. Gol al 100′ del Cagliari con Dossena di testa su calcio d’angolo. Infortunio Brunori al 103′ al suo posto Soleri. Al minuto 104′ contropiede del Cagliari che si conclude con il destro di Luvumbo fuori dallo specchio della porta. Finisce il primo tempo supplementare.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Inizia il secondo tempo supplementare. Al 110‘ il Cagliari ha una grande occasione con DI Pardo che si destreggia bene sulla sinistra poi crossa forte in mezzo ma non trova alcuna maglia rossoblù. Al minuto 112′ Zappa, su un pallone vagante, calcia forte di prima intenzione ma trova un ottimo Pigliacelli. Al 115′ ottima incursione di Jacopo Segre che riesce a crossare dentro, palla che sbatte sulla testa di Mancuso che, però, non impatta bene il pallone. GOOOOL SOLERI! Colpo di testa su calcio d’angolo vincente del numero 27 punteggio che torna sull’1-1. Al minuto 123′ Di Pardo mette dentro su un cross dalla sinistra. Fischio finale da parte di Marinelli, termina 2-1 alla Unipol Domus.

IL TABELLINO

CAGLIARI: 1 Radunovic, 4 Dossena, 8 Nandez (58′ Deiola), 19 Oristanio (83′ Di Pardo), 25 Sulemana, 27 Augello, 28 Zappa, 29 Makoumbou (83′ Viola), 30 Pavoletti (cap.) (83′ Shomurodov), 33 Obert, 37 Azzi (58′ Luvumbo). A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola,14 Deiola, 15 Altare, 21 Jankto, 23 Lella, 24 Capradossi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes (91′ Damiani), 5 Lucioni, 6 Stulac (63′ Saric), 9 Brunori (cap.) (103′ SOleri), 10 Di Mariano (70′ Valente), 11 Insigne (70′ Mancuso), 15 Marconi, 20 Vasic (75′ Segre), 32 Ceccaroni, 37 Mateju. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Mancuso, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente. Allenatore: Corini.

Arbitro: Marinelli (Tivoli).

Assistenti: Massara (Reggio Calabria) – Catallo (Frosinone); Quarto Ufficiale: Cherchi (Carbonia); VAR: Nasca (Bari); AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI: Dossena, Soleri, Di Pardo

NOTE: Ammoniti: Gomes; Oristanio, Vasic, Dossena