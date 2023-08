L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla beffa del Palermo sul finale dei tempi supplementari.

Palermo fuori dalla Coppa Italia dopo una maratona sotto il caldo afoso che potrebbe pesare sulle gambe dei rosa venerdì prossimo al debutto in campionato. Palermo fuori per un gol segnato al 123’ dal cagliaritano Di Pardo, al termine di due supplementari pirotecnici. Al 10′ del primo over time Dossena aveva sbloccato il risultato con un colpo di testa ravvicinato. Al 121″ Soleri aveva pareggiato raccogliendo sempre di testa un corner da destra di Mancuso e, proprio mentre le due squadre si preparavano ai rigori, Di Pardo da segnato da pochi passi correggendo in rete un cross da sinistra di Luvumbo, con la difesa rosa messa male.

Il Palermo va fuori dalla Coppa Italia ma ha retto il confronto contro una formazione di categoria superiore. Ha giocato a testa alta, ha subito ma nei tempi regolamentari ha costruito più occasioni da gol dei padroni di casa, Radunovic è stato certamente il migliore tra i rossoblù. Non tutto ha funzionato tra i rosa, molto di più si può fare sull’esterno dove Di Mariano e Insigne non hanno ancora il passo giusto ma individualità come Vasic e Lucioni possono cambiare il volto di questo Palermo, che ha ancora notevoli margini di miglioramento.