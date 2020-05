Sulla base di un’analisi di 482 partite di Eredivisie nelle ultime due stagioni, i ricercatori Inmotio, un’azienda che ha portato avanti questo progetto con la KNVB, la Federcalcio olandese, concludono che durante una partita di calcio i giocatori di calcio professionistico, difficilmente i calciatori si trovano a meno di 1,5 metri di distanza per più di 30 secondi. «La ricerca ha rilevanza mondiale, ora che il calcio sta lentamente riprendendo a giocare ai massimi livelli». – afferma Vincent Van Renesse di Inmotio. Edwin Goedhart, capo degli affari medici della KNVB e medico della Nazionale olandese, ha detto ai microfoni di “FOX Sports”: «Pensiamo di poter tornare in campo senza troppi rischi importanti. Il calcio è uno sport sicuro da fare, anche durante il periodo della corona. Nel calcio c’è meno contatto di quanto tutti pensassero. Quindi è relativamente sicuro». Secondo i ricercatori, è consigliabile che i giocatori non si abbraccino dopo un goal.