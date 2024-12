Stroppa presenta Cremonese-Reggiana: «Stiamo migliorando tanto»

Alla vigilia della sfida contro la Reggiana, la Cremonese si prepara ad affrontare un match decisivo per consolidare il momento positivo e continuare la scalata in classifica. Dopo le vittorie importanti contro Frosinone e Südtirol, mister Giovanni Stroppa analizza lo stato di forma della squadra, le insidie dell’avversario e le aspettative per il match di domani allo stadio Zini.

La gara, oltre che una prova sul campo, sarà anche un’occasione di festa per i tifosi, viste le storiche amicizie tra le due tifoserie, ma Stroppa non si lascia distrarre: la Reggiana di Viali, nonostante le difficoltà, rimane un avversario ostico e imbattuto contro i grigiorossi nelle ultime tre gare.

Ecco le parole di Stroppa riprese da “Cuoregrigiorosso.it”:

«Stiamo migliorando tanto, ma visto che si parla di Cremonese dobbiamo limare ancora alcuni aspetti per poter fare le cose al meglio: gli errori possono avvenire durante una partita, ma i palloni regalati agli avversari sono assurdi. Credo sia solo questione di attenzione, a maggior ragione domani contro una squadra sa rendersi letale quando si concedono palloni gratuiti. Titolari? Per me il gruppo corrisponde a tutti i giocatori che ho a disposizione e non lo dico per convenienza. Tutti mi danno risposte importanti, al di là dello schieramento uguale tra Frosinone e Bolzano vorrei che anche chi sta fuori e poi entra come Vandeputte, De Luca, Majer, Pickel, i difensori possa incidere. Credo davvero in tutto il gruppo e bisogna farsi trovare pronti, come sta facendo chi subentra. C’è bisogno di tutti, le cose si possono migliorare se lavoriamo al meglio».

«Reggiana? Non voglio mancare di rispetto a Viali, che è un allenatore di cui ho stima. Mi sembra una squadra che per qualità tecniche può stare in alto, mi piace e per la categoria è importante. Gli ultimi risultati non sono assolutamente specchio del lavoro che la squadra fa in campo. Hanno raccolto meno rispetto a quanto mostrato, per questo domani ci aspettiamo tante insidie e servirà una partita perfetta per portare a casa la posta piena. Dovremo essere ancora più concentrati e determinati per portare a casa il risultato».

La Cremo sta vivendo una fase di rincorsa, ma nelle ultime gare ha recuperato punti su Spezia e Pisa. La corsa è ripartita? «Il mio pensiero era di essere in corsa già due partite fa. Al di là di questo, c’è una difficoltà oggettiva e un obiettivo da non dimenticare, che è quello di essere sempre protagonisti. Non significa che non possiamo permetterci un passo falso, ma sicuramente rispetto a prima c’è un’aspettativa diversa. Al mio ritorno la società mi ha fatto richieste diverse, anche da parte vostra è stato fatto un passo indietro, ma da parte mia non mancherà l’impegno per portare la squadra dove merita. Per farlo c’è bisogno dei calciatori, dello staff e della società. Cercheremo di fare del nostro meglio partita dopo partita, di sicuro non mancherà il nostro impegno».