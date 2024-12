Grosso presenta Sassuolo-Sampdoria: «Gara importante, ci siamo preparati bene»

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, si è presentato davanti ai microfoni per analizzare le aspettative e le insidie di una partita che promette intensità e spettacolo al Mapei Stadium. Reduci dal ko in Coppa Italia, i neroverdi puntano a riscattarsi, mantenendo alta la concentrazione in un campionato che non concede pause.

Ecco le parole di Grosso:

Ha lasciato qualche scoria il ko di Coppa Italia o è tutto tranquillo? «Tutto tranquillo non mi piace, mai. Ci siamo preparati bene a questa gara che arriva perché è una gara importante e difficile in cui va messa grandissima determinazione, generosità e disponibilità perché conosciamo benissimo l’avversario che ha un nome importante e conosciamo le difficoltà. Abbiamo analizzato il passato ma come sempre andiamo avanti. Non ci piace stare sulle montagne russe, ci piace seguire un percorso e migliorare i nostri difetti e portare avanti i nostri pregi. Emergenza difesa? Abbiamo Romagna e Lipani indisponibili ma gli altri sono tutti a disposizione. Abbiamo interpreti in tutti i ruoli per fare una grandissima gara perché c’è bisogno di una grandissima gara».

Quanto vi dispiace per questo ko in Coppa? «Io sono focalizzato in avanti, quello che succede lo utilizziamo per provare a vedere le cose che si possono portare avanti e fare meglio. Come tutte le cose, belle o meno belle, le portiamo con noi perché ti portano degli insegnamenti ma sono focalizzato a quello che succederà domani. È un campionato difficilissimo in ogni giornata e dobbiamo essere bravi a non trovare sorprese perché sappiamo di trovare delle difficoltà ma sappiamo di avere delle qualità per poterle superano. La prima grande difficoltà potrebbe essere questa perché è una rosa che ha qualità e ha fatto meno che ci si aspettava fino ad ora ma all’interno ci sono giocatori di grande valore e questo è un campanello d’allarme ma ci siamo preparati bene per fare una grande partita».