Importanti novità da Cuasso al Monte, in provincia di Varese, dove nonostante le restrizioni imposte dal governo e dalle autorità religiose don Nicolò Casoni aveva celebrato messa domenica 1 e domenica 8 marzo. Come riporta “TGcom24”, Il medico di base Roberto Pini ha infatti contattato “Striscia la Notizia” – che si era già occupata della vicenda – per comunicare la positività di una sua paziente:. Qui il video.