Niente caffè Vergnano al bancone ma neanche comodamente a casa. Il servizio con l’apecar bar lanciato poco più di una settimana fa dall’azienda Vergnano che, ogni giorno in una zona di Torino diversa, portava la colazione consegnava sul momento a a domicilio grazie al bar itinerante è stato sospeso ieri mattina per un problema della licenza usata.

L’annuncio dello stop è arrivato dalla stessa azienda che sui profili social, dove per giorni ha promosso l’iniziativa che è stata esportata anche a Roma e Milano, nel giorno della Liberazione ha detto: “Oggi é il 25 Aprile, il giorno in cui nel nostro Paese si celebra la Liberazione e più in generale le Libertà. Crediamo da sempre, nella forza delle idee, di chi agisce in trasparenza seguendo i propri sogni e i propri valori. Crediamo nella nostra azienda e nel servizio che offriamo ai nostri consumatori. Ma è con amarezza e delusione che dobbiamo annunciarvi che le autorità del Comune di Torino hanno sospeso oggi il nostro servizio di consegna a domicilio. Lo spirito italiano di innovazione e intraprendenza che ci contraddistingue, dà fastidio a chi preferisce l’immobilismo all’evoluzione”.