Sto benissimo a Toronto: Insigne frena il ritorno | Il motivo è da non credere

Nulla da fare per l’ex capitano del Napoli, che ha deciso di rimanere nel suo club attuale e non cambierà maglia.

Sono passati ormai quasi due anni dalla separazione dolorosa tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile azzurro e diventato poi capitano della squadra della sua città, non era riuscito a trovare l’accordo per un prolungamento del contratto con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, e al termine di un lungo tira e molla è rimasto svincolato.

Deciso a non giocare per altri club di Serie A al di fuori di quello napoletano, lo scugnizzo si accasa al Toronto in Mls, dove firma un contratto di quattro anni a somme molto importanti. In Canada il 32enne è ovviamente uno dei volti più noti della squadra, in compagnia dell’altro italiano Federico Bernardeschi. La sua permanenza nella rosa però è stata recentemente messa in dubbio a causa di un suo possibile trasferimento.

Infatti alcune indiscrezioni avevano riportato l’interesse di una società per il campione d’Europa del 2021 con la nazionale azzurra. Tuttavia è stato lo stesso diretto interessato a frenare la trattativa, decidendo così di rimanere al Toronto e facendo svanire la possibilità del ritorno.

Trattativa interrotta bruscamente da Insigne

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio il Nottingham Forrest ha provato ad acquistare l’ex capitano napoletano. Il club di Premier League pareva aver messo sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto. Tuttavia l’affare è prontamente naufragato per una ragione assai particolare: è stato lo stesso Insigne a rifiutare la destinazione.

Il calciatore italiano ha infatti espresso la volontà di rimanere al Toronto, dove si trova particolarmente bene, declinando così l’offerta degli inglesi e perdendo con tutta probabilità una delle ultime chance di poter tornare nel calcio che conta e di potersi confrontare con il palcoscenico del campionato inglese.

La rivelazione sulla volontà di Insigne

C’è però un altro retroscena di mercato che riguarda il fantasista di Frattamaggiore. A quanto pare infatti Lorenzo Il Magnifico era intenzionato seriamente a fare ritorno in Serie A, come aveva riportato in tempi non sospetti il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Su di lui pareva esserci la Fiorentina, che però non era convinta del costo dell’operazione, tra cartellino e soprattutto ingaggio da pagare al calciatore. Svanita la chance viola dunque Insigne ha rifiutato le altre destinazioni ed è rimasto in Canada.