Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha esaminato il percorso dei giallorossi fino a questo momento: «Pesano le sconfitte, la squadra è arrivata al lock-down in buone condizioni. Abbiamo ripreso tra mille difficoltà, con un calendario complicato. Il vero passo falso è stato quello con la Sampdoria, sul quale pesa come un macigno l’errore del Var. Se abbiamo ancora speranze salvezza? Ci sono partite in cui dobbiamo fare punti, non pensiamo solo allo scontro diretto. Pensiamo a oggi, per arrivare vicini al Genoa».