In casa Savoia tiene banco la questione Giraud, elemento imprescindibile per l’eventuale ripescaggio in Lega Pro. Qualche novità sembra esserci dopo l’incontro tenutosi questa mattina allo stadio al quale ha partecipato il sindaco Ascione con i tecnici del Comune, un rappresentante della Federazione sugli impianti, il diggì del Savoia Rais e la ditta incaricata dell’intervento sul manto del Giraud. Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Ascione si è espresso così in merito all’incontro: «La principale novità sta nella possibilità di innestare un manto in erba naturale sull’attuale sintetico? L’idea è emersa in un recente incontro con la società. Stiamo andando avanti su questa ipotesi e la ditta incaricata ci ha confermato che l’impianto di rotoli in erba naturale potrà avvenire in pochi giorni, diciamo una decina. Se questo consentirebbe al Savoia di superare lo scoglio più delicato per il ripescaggio? E’ per questo stiamo procedendo su questa strada. Entro giovedì prossimo avremo la concreta fattibilità dell’intervento con il dettaglio e si procederà con l’assegnazione dei lavori. Il prossimo 4 agosto il Consiglio della F.I.G.C.. indicherà i criteri per i ripescaggi, se dovessero essere confermati quelli già in vigore non ci sarà nessuna deroga, pertanto il Giraud dovrà essere pronto per il 20 agosto».