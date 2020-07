Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha espresso parole durissime in merito alla riforma degli organici deliberata dall’Assemblea di Lega ieri: «Ci hanno detto che non si potevano cambiare i format dei campionati perché i tempi erano troppo stretti, però all’improvviso si è votato per una riforma del genere. Limitare le rose a 22 giocatori rappresenta un problema gravissimo per tutte quelle società strutturate in maniera più organica e non sono d’accordo con chi dice che questa scelta è stata presa per far giocare i giovani. Anzi, sono dell’idea che saranno proprio i giovani i primi a rimetterci, così come tanti giocatori importanti che resteranno a spasso il prossimo anno e mi chiedo cosa ne pensa l’AIC di tutto ciò. Cosa piacerebbe a me? Che la Lega Pro venisse cancellata, perché la sua esistenza non ha senso. L’ultima lega professionistica dovrebbe essere quella di B, che al suo interno dovrebbe organizzare i campionati di B e di C. In questo modo avremmo creato anche il semiprofessionismo, con tutte le squadre che non sarebbero rientrate nelle 22 da inserire nel campionato di C e che di conseguenza sarebbero scese tra i dilettanti. Ripeto, questo cambio fa schifo anche se l’ha votato la maggioranza. Non sempre la maggioranza ha ragione, a me non piace fare la pecorella smarrita, preferisco fare il cane delle pecore».