Come si legge su “Il Corriere della Sera” on solo lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto, con l’ordinanza per eliminare la restrizione che sarà firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Sono diversi i provvedimenti che il Governo è pronto a prendere, allentando le misure e le regole considerando la discesa della curva epidemiologica.

Rimangono le norme legate ad esempio al green pass rafforzato che di fatto serve per tutte le attività sociali e al green pass base per andare al lavoro (con l’obbligo per gli over 50 del rafforzato). Ma sia pur lentamente si percorre la strada verso la normalità. «Un percorso simile a quello intrapreso dagli altri Paesi europei», sottolinea Speranza.