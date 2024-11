SQUALIFICA SINNER: “Non poteva evitare che accadesse” | Durissima sentenza del TAS

Annuncio terribile per il numero 1 del Ranking ATP dopo il trionfo di Torino, arrivato in seguito alla sentenza durissima del TAS.

Dopo averci tanto sperato, Jannik Sinner è riuscito a portare a casa anche le Finals di Torino. Dopo aver condotto un cammino perfetto nel torneo, il giovane altoatesino è riuscito ad imporsi anche nella serata di domenica in finale contro Fritz. Lo statunitense, già affrontato e battuto nella fase a gironi, è stato sconfitto in due set, conclusisi entrambi sul 6-4.

Un successo netto dunque quello del 23enne, che mette ancora una volta in evidenza il suo stato di grazia, a coronamento di un anno praticamente perfetto. Almeno sul campo. Al di fuori dei tornei vinti infatti il classe 2001 di San Candido come ben sappiamo ha dovuto lottare con grande forza sulla situazione doping che lo ha visto invischiato, e per la quale è ancora in attesa di responso.

Dopo essere stato inizialmente assolto infatti la WADA ha presentato ricorso chiedendo la squalifica del numero 1 del Ranking ATP. Fino ad ora non ci sono state novità particolari in merito, ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato in maniera repentina e clamorosa. L’annuncio infatti ha gelato tutti.

Sviluppi tremendi per Sinner

E’ chiaro che dietro ai grandi successi di Sinner, e di tutti i tennisti, c’è un grande lavoro di squadra fatto da allenatori e preparatori. Per quanto riguarda Jannik uno di quelli ad avere questi grandi meriti è senza dubbio Simone Vagnozzi.

Proprio l’allenatore, nel corso di una conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la possibile squalifica di Sinner. Di seguito le sue parole sul tema riportate da ubitennis. “Non stiamo pensando alla squalifica, né vogliamo pensarci. Lui ha fatto il possibile, non ha fatto nulla di male, nessun errore, non poteva evitare che accadesse quella cosa lì”.

”Abbiamo cercato di stargli vicino”

Sempre nel corso della conferenza in questione, Vagnozzi ha spiegato l’aria che si respira per la situazione riguardante il doping, e come la squadra ha cercato di aiutare Sinner.

”Sicuramente senza questo peso saremmo stati meglio, ma il merito di tutti i successi va a lui, è lui che va in campo con il peso di questa situazione, noi cerchiamo di parlargli, di aiutarlo, prepararlo nelle partite, prepararlo bene fisicamente. Abbiamo cercato di stargli vicino, di ricordargli tutti i giorni che lui non ha fatto niente di male“.