Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Luigi Spreafico, presidente del Renate, ha risposto alla dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal dirigente della Triestina Mauro Milanese. Ecco le sue parole: «Siamo rimasti sorpresi dalle dichiarazioni lette quest’oggi, e chiariamo subito di esigere rispetto dalla Triestina. Non crediamo che il club possa giudicare noi e il nostro operato, anche perché per noi ha parlato il campo e il lavoro svolto con grande sacrificio: abbiamo dei prestiti, è vero, ma anche 14 calciatori di proprietà, e dei giovani, sì, ma sono tutti ragazzi che hanno fame e voglia di dimostrare quando valgono, tanto che la classifica ottenuta con i risultati del rettangolo verde li e ci ha premiati. Non conta solo avere una rosa di esperti e giocatori di proprietà, per vincere serve anche altro. Come le qualità dei nostri calciatori. Abbiamo l’ambizione di salire, e ce la metteremo tutta: se anche dovessimo andare in B per un puro caso di sorteggio, ci andremo con tanto entusiasmo».