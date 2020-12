Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, si è detto contrario agli spostamenti tra comuni nei giorni “rossi”:

“Dirò una cosa impopolare – si legge sul suo profilo Facebook – sono contrario agli allentamenti per le prossime festività, sarebbe da irresponsabili. Se servono chiarimenti sui piccoli comuni e precisazioni, anche con norme, per consentire i passaggi tra piccoli comuni limitrofi o confinanti si faranno. Ma aprire un dibattito politico per aprire i confini dei comuni come se fossero tutti uguali, e le stesse province, è da irresponsabili”.





“Chi vuole aprire tutto se ne assuma la responsabilità – prosegue ancora – il Parlamento è sovrano. Io continuo ad essere contrario all’apertura indiscriminata tra comuni, anche ieri ci sono stati quasi 900 morti, in Germania (con numeri nettamente inferiori ai nostri) si pensa addirittura ad un nuovo lockdown per evitare una terza ondata tra gennaio e febbraio e noi continuiamo a fare un dibattito surreale sullo spostamento tra Comuni per soli tre giorni?”