Una situazione ancora in divenire quella che si prospetta per il Catania, dopo che la Procura ha richiesto il fallimento del club, che ha rischiato anche la messa in mora da parte dei tesserati per un ritardo nei pagamenti. Una cordata sta adesso dialogando con il sindaco per cercare di arrivare alla soluzione della vicenda, ma la l’esito non è affatto scontato.

Il tutto con un campionato che forse può ripartire, e vedrebbe la truppa rossazzurra in lotta playoff.

Di questo, con una anche una parentesi al momento generale, a “TuttoMercatoWeb.com”, ne ha parlato un ex, Gionatha Spinesi, che dal 2005 al 2009 ha vestito la maglia siciliana. Di seguito le sue parole: «Conosco bene l’ambiente, so della situazione e purtroppo con l’attuale proprietà è andata come è andata: difficile ora prevedere il futuro, io non credo molto alle cordate, ne ho viste troppe in tutti gli anni di calcio giocato e non hanno mai avuto esito positivo. E’ chiaro che da tifoso, da chi è legato proprio con il cuore alla piazza e alla città, spero che tutto si risolva nel migliore dei modi, da imprenditore ripartire da zero: non è ora in Serie A il Catania, ripartire dalla Serie D non sarebbe un dramma, soprattutto se si riparte con un progetto sano. Perché le società sono come case: risanare è più difficile che ricostruirle da zero».