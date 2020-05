Attraverso una nota il Viminale fornisce gli aggiornamenti sui controlli effettuati: “Sono state controllati 120.210 persone e 36.936 attività commerciali nell’ambito delle verifiche delle Forze di polizia sul rispetto delle attuali misure anti contagio da Covid-19, che proseguono anche nella fase 2 dell’emergenza. Sul totale delle persone controllate si registrano 406 sanzioni e 14 denunce per falsa attestazione o dichiarazione e 2 per violazione dell’obbligo di allontanamento dall’abitazione per quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 57, i provvedimenti di chiusura 11”.