Aldo Spinelli commenta all’ANSA la decisione della Federazione Rugby di annullare la stagione sportiva. Di seguito le sue parole, riportate da “livornolive.it”: «Non pensiamo ai campioni ma alla salute delle famiglie italiane.A 80 anni come ho io,bisogna stare a casa in quarantena e noi seguiamo le disposizioni dello Stato.Ma lo Stato si deve muovere perché’ ci sono parecchie aziende,anche di diversi imprenditori amici miei che sono ferme.Ha fatto bene Conte a dire all’Europa che bisogna muoversi o altrimenti andiamo avanti da soli. Mi mancano il lavoro, i miei dipendenti in porto,anche se noi in azienda continuiamo a lavorare.Mi manca il campo,mi mancano i tifosi e la squadra.So che i giocatori sono tutti a Livorno,nessuno si e’ mosso e si stanno allenando a casa.E il prossimo anno se avremo la fortuna di rimanere in B speriamo di restarci e di evitare gli errori di quest’anno».