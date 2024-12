Spezia, Wisniewski: «A Palermo abbiamo giocato bene ma i rosanero hanno fatto meglio»

Il giocatore dello Spezia, Przemysław Wisniewski, ai microfoni di Cittadellaspezia.com, ha rilasciato una lunga intervista. Il difensore polacco si è anche soffermato sulla sconfitta di domenica 1 dicembre contro il Palermo:

«Abbiamo giocato bene anche a Palermo. Come mentalità noi vogliamo vincere ogni partita, infatti vogliamo vincere anche la prossima, contro il Cittadella, una sfida importante dopo la sconfitta di domenica. È importante per noi, abbiamo lavorato duro questa settimana e tutta la squadra è motivata per tornare a vincere. Non abbiamo giocato male domenica scorsa, ma forse i primi trenta minuti sono quelli in cui abbiamo perso la partita. Abbiamo perso per due gol, ma sono arrivati da calcio d’angolo. Noi abbiamo giocato bene ogni partita, questa volta il Palermo ha fatto un’ottima prestazione e ha fatto meglio di noi. Adesso abbiamo davanti cinque partite prima della fine dell’anno, siamo concentrati solo su quelle perché le vogliamo vincere tutte. Siamo concentrati solo sulla salvezza e sull’arrivare a quota 45 punti. La prima parte della stagione a volte va molto bene ma la seconda parte deve andare altrettanto bene. Siamo concentrati su questo, come finisci la stagione è più importante di come la inizi. Vediamo la classifica, ma alla fine conta quello che fai nella seconda parte di campionato ed è quello su cui siamo concentrati».