Calciomercato Spezia, zero minuti per Djankpata: a gennaio possibile prestito

Halid Djankpata potrebbe già cambiare aria. Arrivato allo Spezia in estate negli ultimi giorni di mercato, il giocatore italiano, originario del Benin, non è stato ancora impiegato nemmeno un minuto in campionato, mentre la scorsa giornata è stato utilizzato 90 minuti in occasione della sfida Primavera tra i bianconeri e il Pescara. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il club starebbe pensando di mandare in prestito il centrocampista classe 2005, possibilmente ad un’altra squadra di Serie B

