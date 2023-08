Lo Spezia, tramite un comunicato del club, ufficializza il trasferimento di Nzola alla Fiorentina.

Di seguito il comunicato:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive dell’attaccante franco-angolano Mbala Nzola.

Il Club ringrazia il giocatore, protagonista in maglia bianca con 102 presenze (di cui 77 in Serie A), 35 gol e 7 assist. Tra i grandi artefici della storica promozione in Serie A dell’estate 2020, Nzola è stato anche assoluto protagonista delle ultime tre stagioni di Serie A, durante le quali l’attaccante ha messo a referto ben 26 gol, 13 dei quali nella stagione scorsa, ai quali vanno a sommarsi anche 2 centri siglati in Coppa Italia.

Al giocatore, vanno i più sentiti auguri per il prosieguo della propria carriera”.