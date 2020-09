Attraverso un comunicato ufficiale, lo Spezia ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo del portiere Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven. Ecco il comunicato:

“E’ Jeroen Zoet il nuovo portiere dello Spezia. L’estremo difensore olandese arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per due anni. Tre campionati olandesi e una Supercoppa dei Paesi Bassi, questo il palmarès di Zoet, che con la maglia del Psv ha collezionato oltre 200 presenze, prima di chiudere l’ultimo scorcio di stagione con l’Utrecht. Grande esperienza anche in campo internazionale, come dimostrano le 48 presenze nelle competizione europee (27 in Champions League, 21 in Europa League) e le 11 partite disputate con la Nazionale, l’esordio il 10 ottobre contro il Kazakistan, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2016. Jeroen Zoet è risultato negativo agli esami anti Covid-19 e già domani si unirà al gruppo di mister Italiano. Benvenuto Jeroen!!!”.