Spezia: società nel mirino di due importanti gruppi di investitori

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, lo Spezia è finito nel mirino di due grandi gruppi investitori.

Ci sarebbero, infatti, due cordate (una italiana e una estera) che starebbero effettuando delle valutazioni sulla situazione patrimoniale del club per poi arrivare ad una lettera d’intenti.

Ci sarebbero 2 importanti gruppi interessati allo #Spezia. Uno straniero e uno italiano. Per ora ci sarebbe solo un interesse e sarebbero in corso attente valutazioni sulla situazione patrimoniale del club per arrivare poi a una lettera d’intenti. Si vedrà

— Paolo Paganini (@PaPaganini) July 18, 2024