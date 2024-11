Spezia-Modena, D’Angelo: «Classifica importante ma dobbiamo pensare a far punti in ogni gara»

Il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria per 1 a 0 rifilata al Modena. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riprese da CalcioSpezia.it:

«Nel primo tempo abbiamo spinto tantissimo e siamo passati in vantaggio con merito. Nella ripresa è venuto fuori il Modena ma ha calciato una sola volta. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla. Direi che la vittoria è meritata. La classifica è importante ma noi dobbiamo pensare a fare punti ogni partita, poi la guarderemo. L’attenzione dev’essere focalizzata sulla singola partita e sulla prestazione. I risultati portano sicurezza. Il Modena ad un certo punto non difendeva più ed aveva molti giocatori offensivi. Dovevamo fare qualche ripartenza in più ma abbiamo difeso bene, non ricordo occasioni loro».

«Nel complesso sono soddisfatto. La fase difensiva, così come quella offensiva, coinvolge tutti. Noi abbiamo attaccanti e centrocampisti che si sacrificano molto ed abbiamo difensori forti. Ci difendiamo bene. Il gol? Salvatore e Pio Esposito giocano su una traiettoria semplice perché sono centrocampista centrale e punta centrale. Si intendono molto bene. Noi sappiamo molto bene come servire i nostri attaccanti e Pio va servito in quella maniera».