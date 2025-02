Spezia, FC32 nuovo proprietario. Corradino: «Contributo dei Platek è stato fondamentale»

In data odierna, FC32 Global Holdings Inc, gruppo internazionale fondato da Paul Francis, ha acquisito l’intero capitale sociale di Spezia Calcio, divenendone unico azionista.

Contestualmente all’acquisizione del Club, la nuova proprietà, dopo aver rivolto un sincero ringraziamento ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto, ha nominato il seguente Consiglio di Amministrazione:

Andrea Corradino – Presidente

Paul Francis – Vicepresidente

Andrea Gazzoli – CEO

Charlie Stillitano – Consigliere

Federico Mari – Consigliere

Il Club, anche a nome dei propri tifosi e della città della Spezia, ringrazia la famiglia Platek (e in particolar modo il presidente uscente Philip Platek) per gli sforzi profusi e per il costante sostegno a favore della società, dando ora il benvenuto alla nuova proprietà e al management cui da oggi è affidato il compito di custodire e valorizzare il patrimonio sportivo, culturale e sociale che Spezia Calcio rappresenta per l’intera comunità spezzina.

Andrea Corradino, presidente dello Spezia, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in seguito all’acquisizione del club da parte del fondo FC32. Esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto dalla famiglia Platek e dal presidente Philip Platek, Corradino ha sottolineato come il loro impegno sia stato essenziale per il club.

«A nome dell’intera comunità spezzina desidero ringraziare sinceramente la famiglia Platek e il presidente Philip Platek per il loro impegno e per l’investimento nel nostro Club. Il loro contributo è stato fondamentale e ora guardiamo con grande entusiasmo a questo nuovo capitolo insieme a FC32. La passione di FC32 per il calcio e per lo sviluppo dei giocatori si allinea perfettamente con le ambizioni dello Spezia. Li accogliamo a braccia aperte e non vediamo l’ora di costruire insieme un grande e luminoso futuro».