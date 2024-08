Spezia, D’Angelo: «L’obiettivo è tenersi stretta la categoria»

L’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo è intervenuto ad Arcola dove è stato insignito del premio intitolato a Coloriano Perioli, storico Presidente delle Aquile che vinsero lo Scudetto nel 1944 battendo il Grande Torino in finale.

Ecco le sue parole in occasione dell’evento:

«C’è ancora qualche giorno di tempo per migliorare la nostra condizione prima dell’inizio della stagione ufficiale a Salerno in Coppa Italia dove il nostro obiettivo è quello di passare il turno. Loro sono una squadra sicuramente molto forte che viene dalla Serie A con giocatori da Serie A»

«Si riparte tutti alla pari. La Serie B è molto complicata e i giudizi sulla carta non valgono. Darci un obiettivo? Non è davvero facile, però abbiamo la possibilità di proseguire sul lavoro iniziato lo scorso anno. Il campionato è una maratona, non la finale dei 100 metri e quindi può succedere di tutto. Certo prima di tutto l’importante è tenersi stretta la categoria, lo abbiamo capito bene la scorsa stagione. Ottenuto quell’obiettivo potremo pensare a divertirci. Inutile fare proclami, sarà il campo a dare il proprio giudizio. I nuovi arrivati si sono già integrati bene. Il mercato è ancora molto lungo e quindi abbiamo la possibilità di migliorarci, ma anche di peggiorarsi. In ogni caso il nostro obiettivo è quello di cercare di trattenere i giocatori più forti!».