Spezia: Cassata vicino al rinnovo. Bertola e Reca in stand-by

Lo Spezia è al lavoro per trovare la quadra su alcuni rinnovi del contratto. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, il direttore sportivo Stefano Melissano dovrebbe incontrarsi con l’entourage di Francesco Cassata per definire gli ultimi dettagli. La firma potrebbe arrivare a breve. Filtra meno ottimismo, invece, per quanto riguarda Arkadiusz Reca e Nicolò Bertola: al primo serve ancora un po’ di tempo in quanto poco convinto sulla proposta di prolungamento annuale con la spalmatura dell’ingaggio, mentre per il secondo è previsto un incontro per risolvere alcuni ostacoli.

