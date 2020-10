“I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia.

In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”.





Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, rilasciate nel corso della riunione con le Regioni in merito all’emergenza Coronavirus.