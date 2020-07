“Grazie per tutto quello che ci avete dato ma il rispetto verso di noi va sempre onorato”. Questo lo striscione dei tifosi della SPAL, rivolto ai giocatori, affisso stamattina all’esterno del centro sportivo di via Copparo.

La Curva Ovest ha poi postato il seguente comunicato sulla propria pagina Facebook ufficiale: “Questa mattina presto, prima dell’allenamento di rifinitura, siamo andati al Centro sportivo e abbiamo parlato a muso duro alla squadra. Gli abbiamo ricordato la Storia che si cela tra le righe sottili della nostra maglia e i motivi per cui devono onorarla. Non ci interessa la retrocessione, è stata una stagione sfortunata e anche costellata di errori da parte di tutti, nonostante questo siamo consapevoli che scendere di categoria è lasciare la massima serie è un’eventualità da mettere sempre in conto per una realtà come la nostra. Quando però accade, BISOGNA AFFRONTARE LA SITUAZIONE CON DIGNITÀ E CON RISPETTO NEI CONFRONTI DELLA TIFOSERIA. A maggior ragione oggi che siamo forzatamente assenti. FUORI I CO…ONI!”.