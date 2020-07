Non c’è solo Pasquale Marino, oggi ad Empoli, nella lista dei tecnici nel mirino della SPAL per la prossima stagione in Serie B. Stando a quanto riportato da “TMW”, il club estense avrebbe avuto un contatto anche con l’ex capitano e tecnico rosanero Eugenio Corini, ad inizio stagione sulla panchina del Brescia. Fra le parti ci sarebbe stato un primo colloquio per capire la fattibilità dell’operazione, con Corini che si è detto disposto ad accettare l’ipotesi estense. Nuovi contatti sono attesi nei prossimi giorni, dopo la conclusione della Serie A.