Caso Dani Alves: il giocatore è stato scarcerato (VIDEO)

Dani Alves è appena uscito dal carcere. I legali del brasiliano hanno pagato in queste ore il milione di euro di cauzione previsto dalla Audiencia de Barcelona. La scarcerazione dalla struttura di Brians 2 è avvenuta poco fa causando un vero e proprio evento mediatico, seguito con massima attenzione dalla testate catalane, spagnole e brasiliane, che almeno per adesso vedrà l’ex Juve e Barcellona in libertà provvisoria.

🚨🚨| Dani Alves has been released from prison after paying his €1M bond.pic.twitter.com/sH6udoTy8i — CentreGoals. (@centregoals) March 25, 2024