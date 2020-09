“Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della FIGC”. Questo è quanto comunicato, in una nota ufficiale, dal ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. “Da oggi infatti – si legge nella nota – , come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni”.