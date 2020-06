«Credo che, sull’impulso del ministro Spadafora, il CTS possa affrontare il tema della riapertura degli stadi. I dati andranno analizzati volta per volta, sulla base delle rivelazioni. Se la curva dei contagi continuerà ad abbassarsi è ipotizzabile che, gradualmente, gli stadi possano riaprire. Ovviamente le società sportive sarebbero chiamate ad uno sforzo importante in termini di sicurezza, ma, se ci saranno le condizioni, perché no. Riaprire dove il contagio è zero? Non è stato valutato al momento. Occorre attendere l’evolversi dei dati. Mi auguro che i numeri portino ulteriori cali dei contagi. La quarantena? Non penso che il protocollo possa essere rivisto. Il destino è nelle mani delle squadre: con grande rigore si può garantire l’assenza di contagio”. Queste le parole della sottosegretaria al ministero della Salute, Sandra Zampa, rilasciate ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” in merito alla riapertura degli stadi.