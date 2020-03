L’ex capitano del Palermo, Sorrentino, è in diretta su Instagram insieme a Pelagotti e ha risposto insieme al “collega” ad alcune domande, come quella relativa alla parata più bella. Sorrentino ha riposto così: «A Palermo la doppia parata su Pazzini in Verona-Palermo. La mia parata più bella in carriera è quella di piede su Schick della Roma». Poi è arrivata anche una domanda relativa ai compagni più forti avuti in carriera, Sorrentino ha risposto spiegando: «Il giocatore più forte con cui ho giocato è Dybala, anche se a Palermo ho avuto la fortuna di giocare con Miccoli, Ilicic, Belotti, Gilardino, Maresca, Vazquez. Ma in questo momento dico Dybala»,