«Il Palermo sta facendo un campionato a parte e non avrà alcun problema a chiudere in testa la Stagione. Vedo invece grandissimo equilibrio in zona Play-Off, con almeno sei squadre in piena lotta. Il Savoia ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre, ma ho avuto modo di apprezzare dal vivo l’FC Messina. Una gran bella squadra, con un’ottima organizzazione. La metto alla pari dell’Acireale e subito dopo ci sono Giugliano e Licata che stanno facendo molto bene e meriterebbero entrambe di collocarsi tra le prime cinque». Queste le parole del procuratore sportivo, Daniele Sorintano, rilasciate ai microfoni di “Tuttoseried.com” in merito il campionato di Serie D