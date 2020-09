Il calo degli abbonati su Sky – passato da 5 milioni nel periodo pre-Covid a 4,6 milioni – ha costretto la pay tv a correre ai ripari e trovare una soluzione per mantenere – o far cambiare idea – a coloro che hanno dato la disdetta di abbonamento.

Sky ha deciso di dimezzare i costi per quanto concerne i pacchetti Calcio e Sport su digitale terrestre. Al prezzo di 34,90€ sarà possibile usufruire di tutte le esclusive della piattaforma, non necessitando di decoder e parabola. L’offerta è per coloro che sono abbonati da più di sei anni. I cosiddetti clienti storici Sky. All’interno della mensilità è inclusa pure Sky Go, l’app da scaricare sul proprio dispositivo tablet, smartphone, pc o notebook, la quale permette di gustarsi la pay tv in streaming.

Inoltre per i nuovi abbonati è presente la promozione Sky per il digitale terrestre, la quale garantisce a costo zero – ricorda il sito “tecnoandroid.it” – anche la visione di tutti i canali Cinema che fanno parte all’ex palinsesto di Mediaset Premium. Le giustificate lamentele della clientela hanno dato i suoi frutti.