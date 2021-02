Rimane confermata la maximulta da 2,4 milioni di euro inflitta nel maggio 2019 dall’Agcom a Sky Italia per le rimodulazioni del pacchetto “Sky Calcio” dopo l’assegnazione di alcuni dei diritti televisivi a Dazn. Stando a quanto riferito da “Calcioefinanza.it”, questo è quanto ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’emittente televisiva.

I fatti partivano dalla gara indetta dalla Lega Calcio Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite della serie A per le stagioni 2018-2021. Sky e Dazn trovarono un accordo commerciale volto a consentire agli abbonati della prima di fruire dell’offerta commerciale della seconda a condizioni dedicate.





In particolare, i clienti Sky potevano sottoscrivere, in aggiunta ai pacchetti dell’abbonamento, il cosiddetto “ticket Dazn” a condizioni economiche agevolate e fruire, in tal modo, del servizio sulle medesime piattaforme sulle quali Dazn liberamente aveva deciso di operare.