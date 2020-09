Brutte notizie per Sky Italia che ha visto un calo drastico di abbonati, dovuto soprattutto ai mesi di Lockdown. Secondo quanto riporta “Calcioefinanza” l’azienda di Murdoch potrebbe effettuare dei tagli dopo le perdite avute per il calo di abbonati. A pagarne le spese potrebbero essere almeno 350 dipendenti, tra dirigenti, quadri, impiegati, personale amministrativo e giornalisti. Insomma la situazione non è delle più floride.