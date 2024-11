“Sinner non verrà più trasmesso”: scandalo RAI | Non si vedrà più in chiaro

Jannik Sinner non verrà più trasmesso in chiaro - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Scandalo in Rai, Sinner non verrà più trasmesso in chiaro: le ultime dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi

Il 2024 si deve ancora concludere per molti sportivi. Non per Jannik Sinner che ha chiuso, nella migliore maniera possibile, un anno ricco di soddisfazioni e di colpi di scena. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Il numero uno al mondo, con la sua nazionale, per la seconda stagione consecutiva ha conquistato la “Coppa Davis“. Un successo che, ovviamente, lo conferma come il migliore nel tennis mondiale. Anche se non c’erano dubbi su questo.

Molti dubbi, invece, arrivano proprio su di lui e sui suoi match. Gli stessi che rischiano davvero di non essere più trasmessi in chiaro dalla Rai. Nelle ultime ore, infatti, è nato un vero e proprio scandalo.

Il rischio che i suoi tifosi non vedevano più gli incontri del nativo di San Candido, attraverso i canali Rai, è molto alto. Anche perché, di questo, ne ha parlato un esperto in materia che ha lanciato un allarme.

Sinner, scandalo in Rai: il rischio di non vedere più i suoi incontri c’è

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere dello Sport‘ è intervenuto il numero uno della FITP, Angelo Binaghi. Quest’ultimo, oltre a lodare il tennis italiano che ha regalato moltissimi trofei in quest’anno, si è concentrato soprattutto su una questione molto seria: ovvero quella degli incontri trasmessi in chiaro di Jannik Sinner. Una tirata d’orecchie, non indifferente, il presidente l’ha voluta fare nei confronti dell’azienda di viale Mazzini.

Queste le sue parole: “I diritti sono nostri. Da presidente ho il dovere di difendere questo popolo. O la Rai tratta il tennis come il calcio oppure vedremo di muoverci in altre direzioni. La gestione dell’offerta tennis non è sufficiente. Sinner deve essere visto su Rai 1 e non su Rai 2. Mi è stato risposto che sono valutazioni di marketing. Non posso accettarlo, chiediamo attenzione. Se la Rai non ci dà risposte offriremo il nostro tennis al canale mediatico (‘SuperTennis’, ndr)”.

Caso Sinner, bufera contro la Rai: arriva l’ultimatum del presidente

Insomma, quello che chiede Binaghi è che il tennis venga trattato come la nazionale di calcio. Altro che appello, il suo sembra essere un vero e proprio ultimatum. “Non sopporto che il tennis venga considerato uno sport minore. Gli ascolti dicono il contrario” tuona il presidente FIPT.

In conclusione, quello che chiede, è che gli incontri di tennis vengano mostrati in chiaro. Ciò che non ha veramente sopportato è che la Rai non abbia trasmesso la finale di Wimbledon femminile in cui è scesa in campo la nostra Jasmine Paolini.