Repubblica: “Palermo, il comune stanzia 500 mila euro per il capodanno. Per il concerto Antonacci il superfavorito Al Bano e Ghali gli outsider”

Come riportato da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo in edicola oggi, sono quattro le proposte arrivate al Comune di Palermo per l’organizzazione del concerto di Capodanno in Piazza Castelnuovo. Il bando ha attirato l’interesse di società di spicco, con artisti di rilievo e format diversi per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Le proposte sul tavolo

Tra le società candidate, spicca la Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita, che mantiene il riserbo sulla sua proposta, ma punta sull’artista milanese Biagio Antonacci, al momento il nome favorito.

La Marcello Cannizzo Agency di Ragusa, invece, scommette su un Capodanno più “popolare”, con artisti come Al Bano e Nina Zilli, uniti a un dj set. «Abbiamo puntato su artisti noti e non impegnati su altre piazze italiane per garantire solidità alla proposta», afferma Cannizzo.

Due le proposte catanesi: la Giuseppe Rapisarda Management propone una rosa di artisti di grande richiamo come Lazza, Irama e Ghali, abbinati a una diretta nazionale su RTL Radio e TV. Il tandem MCA Srl-Pulp Entertainment, invece, punta su un pubblico giovane e trasversale, con una lineup guidata dalla cantante e rapper Anna, dalla regina dell’hyperpop italiano Sillyelly, e dal rapper catanese Skynny. A questi si aggiungono Heresia e un format che combina il “Bikini Kill Festival” (tutto al femminile) e l’evento indie “Gravità”.

Il processo decisionale e gli investimenti

La commissione dell’ufficio Cultura del Comune si riunirà all’inizio della prossima settimana per selezionare la proposta vincente, con una decisione attesa entro venerdì, in concomitanza con l’accensione dell’albero e delle luminarie natalizie.

Per il Capodanno, il Comune ha stanziato circa 500mila euro, fondi derivanti dal bilancio comunale e dalla tassa di soggiorno, destinati a coprire sia l’aspetto artistico che la logistica e la sicurezza. Quest’anno, le presenze in Piazza Castelnuovo potrebbero superare il limite di 9mila persone, fissato negli anni precedenti.

Natale a Palermo: eventi e villaggi

Parallelamente, proseguono i preparativi per gli eventi natalizi. Il bando per le manifestazioni nei quartieri si è chiuso e le proposte saranno valutate nei prossimi giorni. Tra gli eventi più attesi, il Villaggio di Natale al Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, che punta a diventare il più grande d’Italia dopo quello di Milano, con attività dedicate ai bambini, tra cui una pista di pattinaggio che l’anno scorso ha riscosso grande successo.

Un mese di celebrazioni che si preannuncia ricco e variegato, con appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la città.