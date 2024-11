Il Secolo: “Spezia a Palermo, saranno più di 200 i tifosi nel settore ospiti”

Come riportato dal Secolo XIX in edicola oggi, saranno più di 200 i tifosi dello Spezia pronti a sostenere Pio Esposito e compagni nella sfida di domani contro il Palermo al Renzo Barbera. Per i supporter liguri, si tratta della trasferta più lunga della stagione, con il viaggio in Sicilia che culminerà nell’anello superiore del settore ospiti, dove saranno pronti a far sentire il proprio sostegno agli aquilotti guidati da Luca D’Angelo.

Spezia a caccia del ventesimo risultato utile

I liguri, reduci da una striscia impressionante di 19 risultati utili consecutivi, puntano a prolungare il loro momento d’oro per tenere il passo di Sassuolo e Pisa nella lotta ai vertici della classifica. Il Palermo, dal canto suo, cerca di accorciare le distanze dalle prime posizioni e sfrutterà il fattore campo per invertire il trend contro una squadra in forma smagliante.