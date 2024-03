Sinner, che beffa! Seconda ‘sconfitta’ in pochi giorni | Purtroppo è costretto ad ‘arrendersi’

Niente da fare per il giovane tennista italiano, che dopo aver perso l’Indian Wells Masters in semifinale ha ricevuto un’altra batosta molto pesante, che lo manda di nuovo ko.

Quello degli ultimi mesi è stato un periodo molto importante per Jannik Sinner dal punto di vista dei risultati. Il classe 2001 infatti, che spesso ha fatto parlare di se grazie al suo talento, ha inanellato alcuni risultati a dir poco importanti, che lo hanno reso il tennista più in forma dell’ultimo periodo. Prima è arrivata la clamorosa vittoria agli Australian Open, mentre poco dopo si è portato a casa anche i Rotterdam Open.

Grazie a questi trionfi il ragazzo di San Candido ha scalato la classifica ATP, portandosi al terzo posto, dietro solo a Carlos Alcaraz e al fenomenale Novak Djokovic. Dopo questo periodo meraviglioso però il 22enne ha mostrato a tutti di essere umano, e nel recente torneo di Indian Wells purtroppo è stato sconfitto in semifinale proprio dallo spagnolo Alcaraz, il quale si è assicurato poi la vittoria in finale contro Medvedev.

Purtroppo per Sinner però questa non è l’unica battuta d’arresto che ha subito negli ultimi giorni. Infatti un altro pesante ko lo ha visto protagonista nelle scorse ore, mandando nello sconforto più totale se stesso e tutti i suoi supporters, passati dal sogno di vederlo numero uno al mondo alla cruda realtà.

Altra battuta d’arresto per Sinner

Sono giorni frenetici per il tennis. Dopo che gli Indian Wells Masters sono ormai andati in archivio, è tempo di un nuovo torneo, sempre negli Stati Uniti. E’ la Florida questa volta la cornice straordinaria che ospiterà l’appuntamento, con i Miami Open che dunque a breve prenderanno il via.

Per Sinner però è arrivata già una piccola sconfitta prima ancora del suo inizio. Questa riguarda le quote per la vittoria finale. Infatti il giovane azzurro ne ha una più alta, che si aggira tra i 3,25 e i 3,75 a seconda dei bookmakers, rispetto al collega favorito Alcaraz, fermo a 3.

Il nostro tennista vuole ribaltare i pronostici

Jannik Sinner, che è comunque il secondo favorito dopo lo spagnolo, vuole quindi provare a cambiare le carte in tavola cercando di ribaltare il pronostico e portare a casa il torneo.

La chance per iniziare in bellezza dunque arriverà già venerdì pomeriggio alle ore 17.00, quando sfiderà il connazionale Andrea Vavassori nella sfida valevole per i 32esimi di finale.