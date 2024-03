“Ripartirà da Montecarlo”: doccia gelata Sinner, doppio forfait negli Stati Uniti | Annuncio in questi minuti

Pessime notizie per il nostro tennis, che perde dunque un grande protagonista per il prossimo appuntamento statunitense, costringendolo a ricominciare direttamente dalla competizione nel Principato di Monaco.

Dopo un periodo d’oro, Jannik Sinner ha fatto capire a tutti che anche lui è umano. Il 22enne infatti dopo aver ottenuto due trionfi di fila ai Rotterdam Open e soprattutto agli Australian Open, si è invece arresto nel corso dell’ultima competizione disputatasi in terra statunitense, gli Indian Wells Masters, dove il classe 2001 è stato sconfitto in semifinale dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Una battuta d’arresto che dunque ha fatto svanire, almeno per il momento, il suo sogno di approdare al secondo posto della classifica ATP, dove avrebbe potuto superare proprio il rivale iberico, il quale dopo aver fatto fuori il nostro connazionale nel penultimo atto della competizione, ha sconfitto in finale il russo Medvedev.

Le brutte notizie però come si è soliti dire non arrivano mai da sole, e dopo il forfait proprio negli Indian Wells, Sinner dovrà dire addio anche al prossimo appuntamento in suolo americano, quello di Miami. Una notizia terribile dunque per lui e per tutto l’ambiente, con l’annuncio arrivato negli ultimissimi minuti che sancirà il suo ritorno solo nella prossima competizione che si svolgerà a Montecarlo.

Brutte notizie per Sinner

Il tennista del Trentino Alto Adige, così come già accaduto ad Indian Wells, non potrà contare sull’aiuto di uno dei suoi allenatori, ovvero Simone Vagnozzi, per i prossimi Miami Opens. Il coach infatti è ancora ai box per un piccolo intervento chirurgico, e non è ancora guarito a pieno da questa operazione.

La sua convalescenza però dovrebbe essere terminata in vista del prossimo Rolex Monte-Carlo Masters, in programma tra il 6 e il 14 di aprile, quando finalmente potrà tornare a dare il suo apporto al numero tre al mondo.

C’è voglia di rivalsa a Miami

Prima di andare a disputare il torneo a Monaco e riabbracciare il proprio coach però Sinner ha voglia di rifarsi già in Florida, dove darà il massimo per arrivare più lontano possibile nella competizione.

Già lo scorso anno il 22enne è riuscito a raggiungere l’ultimo atto del torneo, venendo sconfitto però in finale proprio da Medvedev. Questa volta però il suo obiettivo è ottenere il successo e tornare ai livelli delle scorse settimane.