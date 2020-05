«Mi auguro che le richieste dei dipendenti possano essere esaudite al più presto, ho chiesto al presidente Pace di chiarire un po’ le cose. Ho monitorato con attenzione il club, cercando di favorire qualche contatto consapevole che c’è qualche problema di liquidità. Bisogna capire se la società granata riesce a reggere la situazione economica, siamo in una fase interlocutoria ma mi auguro di capire cosa la proprietà possa fare e cosa no». Queste le parole del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, rilasciate ai microfoni di “TrapaniGranata.it” in merito alla situazione stipendi in casa Trapani.