Tommaso Silvestri, difensore del Catania, ha parlato a “La Sicilia”. Ecco le sue parole:

«Fase intensa, prima battiamo la Paganese. Faremo il massimo per restare ad alta quota. Bari in crisi? Pensiamo al nostro lavoro».





Il difensore aggiunge: «Il Bari è una squadra importante per ampiezza della rosa e per le ambizioni. Tuttavia, in Serie C non sempre vengono premiati i più forti. Ci sono sempre sorprese dietro l’angolo. Vogliamo raggiungere mentalmente e fisicamente il top della condizione. Bravi tecnico e società a plasmare una formazione adatta a lottare. La forza del Catania resta l’insieme di giocatori che vuole e deve continuare a stupire. Alla fine del tour de force si potrà intravedere l’eventuale e auspicabile possibilità di puntare in alto. I neoacquisti Russotto, Golfo e Piccolo innalzano il livello tecnico negli ultimi 30 metri. Di Piazza è una risorsa per noi. Ha trovato una serenità assoluta anche grazie alla società».