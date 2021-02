Nel corso della trasmissione Area C, il difensore dell’Avellino, Silvestri, ha raccontato i minuti che hanno preceduto il rocambolesco gol contro il Palermo:

«Due minuti prima Braglia mi aveva urlato contro ‘Stai dormendo?’ dopo che avevo sbagliato una scalata difensiva. Quindi mi sono innervosito, è uscita la cattiveria che mi ha portato a calciare forte quel pallone. E’ stato un gol casuale, forse è stato merito del vento o del lupo alle nostre spalle. Ma non è stato voluto. Sono incredulo e allo stesso tempo contento per la vittoria perché abbiamo quasi agganciato il Bari in classifica. Finora ho segnato 3 gol in neppure 20 partite e non me lo aspettavo. Il mio obiettivo è giocare in Serie B e spero di concretizzarlo con la maglia dell’Avellino».