«Un progressivo recupero delle nostre attività seguendo linee guida accurate è auspicabile ma è necessario seguire l’evolversi della pandemia, non bisogna fare nessun azzardo. Ciò che metteremo in atto consentirà un progressivo ritorno alla normalità in sicurezza. Dobbiamo essere rigorosi e seguire le regole». Queste le parole del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, rilasciate ai microfoni di “Il Messaggero” in merito all’emergenza Coronavirus.