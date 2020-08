Il termine per depositare la richiesta di iscrizione alla serie C è ormai scaduto da giorni ed è ormai noto come siano in tre le società che non parteciperanno al torneo nella prossima stagione: Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio. Proprio della mancata iscrizione dei bianconeri di Lentini ha voluto parlare il mister Vito Greco, ai microfoni de “La Sicilia: «Quello che è successo mi lascia dentro una delusione incredibile. Non posso non pensare agli sforzi che insieme abbiamo fatto nei giorni scorsi, un lavoro straordinario grazie alla massima disponibilità della squadra. Siamo stati bravi a rialzarci e ci siamo salvati due volte. Fallimento? Non ho mai avuto questo sentore, la società ha sempre rispettato tutte le scadenze senza farci mancare nulla e a ha organizzato al meglio i playout».