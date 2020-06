La Sicilia riapre, ma lo fa attivando un Protocollo di sicurezza sanitario che la Regione applicherà nell’Isola durante la stagione estiva. A spiegarlo in diretta in conferenza stampa sono il governatore Nello Musumeci e il coordinatore del progetto Guido Bertolaso. “Abbiamo immaginato un’applicazione che i turisti possono scaricare – dice Musumeci -, un potenziamento di presidi sanitari. Oggi pomeriggio incontreremo i sindaci delle Isole minori per fare di più affinchè la sanità sia efficiente in luoghi che d’estate si popolano”. Il sito siciliasicura.com sarà attivo dal 5 giugno, come ha spiegato l’assessore alla Sanità Ruggero Razza. “Dopo la registrazione – spiega Razza -, non appena arrivati in Sicilia si potrà attivare l’app con le proprie informazioni per avere una sorta di pretriage. L’appa invia un messaggio giornaliero a cui si potrà rispondere indicando il proprio stato di salute. La Sicilia ha individuato delle unità assistenziali turistiche in ogni provincia”.