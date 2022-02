Come si legge sull’edizione online de “La Sicilia” l’asta per la cessione del titolo sportivo del Catania è andata deserta. Alle 12 nessuno ha inviato la Pec con l’offerta (base un milione) al Tribunale. Alle 16 la comunicazione che in tanti, in città, avevano cominciato a temere.

L’esercizio provvisorio, con i tre curatori fallimentari che stanno gestendo l’attività agonistica del ramo sportivo rossazzurro, terminerà il 28 febbraio.

L’ufficio di presidenza del Tribunale ha diffuso un breve comunicato stampa in cui ha confermato l’asta deserta. Che cosa accadrà adesso? Il 28 scade l’esercizio provvisorio, se non si presenteranno acquirenti dialogando direttamente con la curatela, l’attività agonistica della prima squadra, delle giovanili e della squadra femminile cesserà. Sarebbe davvero una fine ingloriosa e inaspettata, visto il prezzo vantaggioso che il Tribunale aveva stabilito per rilevare il titolo di Serie C e rilanciare l’intera attività.